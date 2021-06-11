Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжан Шуай вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме

Чжан Шуай вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме
Григорий Петерсон
Комментарии

Китайская теннисистка Чжан Шуай обыграла француженку Кристину Младенович с общим счётом в трёх сетах 3:6, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча состоялась в рамках турнира WTA 250.

Матч длился 2 часа 23 минуты. За всю игру китайская спортсменка не исполнила ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. Её соперница из Франции за всё противостояние 3 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Чжан Шуай сыграет с Лорен Дэвис (США).

Встреча пройдёт 12 июня. Время начала матча будет опубликовано позднее.

Чжан Шуай — победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде; победительница десяти турниров WTA.

Ноттингем. 1/4 финала
11 июня 2021, пятница. 16:45 МСК
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 4
3 		6 7 7
         
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021