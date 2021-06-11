Чжан Шуай вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме

Китайская теннисистка Чжан Шуай обыграла француженку Кристину Младенович с общим счётом в трёх сетах 3:6, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча состоялась в рамках турнира WTA 250.

Матч длился 2 часа 23 минуты. За всю игру китайская спортсменка не исполнила ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. Её соперница из Франции за всё противостояние 3 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Чжан Шуай сыграет с Лорен Дэвис (США).

Встреча пройдёт 12 июня. Время начала матча будет опубликовано позднее.

Чжан Шуай — победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде; победительница десяти турниров WTA.