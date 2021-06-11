Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шаповалов проиграл в 1/4 финала на турнире в Штутгарте

Шаповалов проиграл в 1/4 финала на турнире в Штутгарте
Григорий Петерсон
Комментарии

Канадский теннисист Денис Шаповалов проиграл хорвату Марину Чиличу в 1/4 финала турнира в Штутгарте с общим счётом в двух сетах 7:5, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 51 минуту. За всю игру канадец исполнил 6 эйсов, совершил 7 двойных ошибок, реализовал единственный брейк-пойнт и выиграл 74% первой подачи. Его соперник за всё противостояние 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 2 брейк-пойнта из 9 и выиграл 86% первой подачи.

В полуфинале Марин Чилич встретится с победителем пары Алекс де Минор — Юрий Родионов. Дата проведения полуфинала будет опубликована позднее.

Шаповалов — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалист Кубка Дэвиса.

Штутгарт. 1/4 финала
11 июня 2021, пятница. 17:35 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 3  
7 		7 7  
         
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021