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Феликс Оже-Альяссим обыграл Уго Умбера в 1/4 финала на турнире в Штутгарте

Феликс Оже-Альяссим обыграл Уго Умбера в 1/4 финала на турнире в Штутгарте
Григорий Петерсон
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала обыграл француза Уго Умбера с общим счётом 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).

Матч длился 2 часа 3 минуты. За всю игру канадец исполнил 17 эйсов, совершил двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта из 3. Его соперник из Франции за всё противостояние 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта из 3.

Феликс Оже-Альяссим в полуфинале с Сэмом Куэрри из США. Дата проведения матча будет оглашена позже.

Феликс Оже-Альяссим — финалист Кубка Дэвиса в составе сборной Канады, победитель одного турнира ATP в парном разряде, бывшая вторая ракетка мира среди юношей.

Уго Умбер — победитель двух турниров ATP в одиночном разряде.

Штутгарт. 1/4 финала
11 июня 2021, пятница. 15:15 МСК
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 8  
7 7 		7 10  
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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