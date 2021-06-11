Феликс Оже-Альяссим обыграл Уго Умбера в 1/4 финала на турнире в Штутгарте

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала обыграл француза Уго Умбера с общим счётом 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).

Матч длился 2 часа 3 минуты. За всю игру канадец исполнил 17 эйсов, совершил двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта из 3. Его соперник из Франции за всё противостояние 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта из 3.

Феликс Оже-Альяссим в полуфинале с Сэмом Куэрри из США. Дата проведения матча будет оглашена позже.

Феликс Оже-Альяссим — финалист Кубка Дэвиса в составе сборной Канады, победитель одного турнира ATP в парном разряде, бывшая вторая ракетка мира среди юношей.

Уго Умбер — победитель двух турниров ATP в одиночном разряде.