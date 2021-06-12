Алекс де Минор проиграл Юрию Родионову в 1/4 финала в Штутгарте
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Австралийский теннисист Алекс де Минор проиграл австрияку Юрию Родионову в четвертьфинале турнира в Штутгарте с общим счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7).
Матч длился 2 часа 13 минут. За всё противостояние австралийский спортсмен исполнил 4 эйса, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-поинта из 3. Его соперник из Австрии за всю игру 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 6.
Алекс де Минор — победитель пяти турниров ATP, финалист одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде.
В полуфинале турнира Юрий Родионов сыграет с Марином Чиличем из Хорватии. Точное время начала матча будет опубликовано позднее.
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