Алекс де Минор проиграл Юрию Родионову в 1/4 финала в Штутгарте

Австралийский теннисист Алекс де Минор проиграл австрияку Юрию Родионову в четвертьфинале турнира в Штутгарте с общим счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7).

Матч длился 2 часа 13 минут. За всё противостояние австралийский спортсмен исполнил 4 эйса, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-поинта из 3. Его соперник из Австрии за всю игру 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 6.

Алекс де Минор — победитель пяти турниров ATP, финалист одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде.

В полуфинале турнира Юрий Родионов сыграет с Марином Чиличем из Хорватии. Точное время начала матча будет опубликовано позднее.