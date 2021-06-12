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Шарапова сделала селфи во время просмотра матча Надаль — Джокович

Шарапова сделала селфи во время просмотра матча Надаль — Джокович
Елена Чистова
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Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как смотрит полуфинал «Ролан Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, 13 раз выигрывавшим этот турнир.

Сначала Мария опубликовала снимок, на котором оглядывается на экран, и написала: «Я пропустила это очко, делая селфи».

Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Твиттере».

Затем бывшая теннисистка высказала мнение об игре «короля грунта»: «Яхта Рафы расслабляется где-то на Майорке, как будто ничего не происходит».

Тем временем матч проходит с небольшим преимуществом первой ракетки мира Джоковича, который после трёх сетов ведёт – 2-1.

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