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Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв Надаля

Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв Надаля
Григорий Петерсон
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос» с общим счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Матч длился 4 часа 11 минут. За всю игру серб исполнил 6 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 20. Его соперник за всё противостояние 6 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов из 16.

В финале Джокович встретится с Стефаносом Циципасом из Греции.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде, рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP, победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

Надаль одержал 20 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
11 июня 2021, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 7 6  
6 		3 6 4 2  
             
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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