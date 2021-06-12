Рафаэль Надаль в третий раз за карьеру проиграл матч на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, потерпел лишь третье поражение за всю историю выступления на грунтовом турнире «Большого шлема», то есть за 108 матчей.

Впервые Надаль неожиданно проиграл шведу Робину Сёдерлингу в 2009 году. Причём случилось это в 1/8 финала. Дважды остановил Надаля на пути к титулу серб Новак Джокович. В 2015 году Джокович обыграл Короля грунта в четвертьфинале, а в 2021 – в полуфинале.

Матч завершился в четырёх сетах волевой победой Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Первая ракетка мира Джокович прервал четырёхлетнюю серию побед Надаля на «Ролан Гаррос» и взял реванш у испанца за поражение в финале Открытого чемпионата Франции — 2020.