Рафаэль Надаль — о Новаке Джоковиче: он заслужил победу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль дал комментарий после поражения сербу Новаку Джоковичу в полуфинале «Ролан Гаррос».
«Игрок, который лучше адаптируется к условиям, заслуживает победы. Нет никаких сомнений, что он победил заслуженно. Это спорт. Иногда ты выигрываешь, иногда — проигрываешь. Я старался изо всех сил, но усталость даёт о себе знать.
Наверное, это был не мой день. А Новак молодец. Это была хорошая борьба. Что могу добавить? Я много раз выигрывал здесь, но сегодня не смог, такова реальность. Мне грустно, ведь я проиграл на самом важном для меня турнире года. Но это всего лишь поражение на теннисном корте, уже завтра я буду дома с семьёй. Всё в порядке.
Мне нужно немного отдохнуть, физически и психологически, а потом я скажу, какое у меня расписание», — цитирует Надаля «твиттер» Tennis Majors.
- 12 июня 2021
-
10:18
-
10:12
-
09:27
-
09:20
-
01:17
-
00:57
-
00:53
-
00:24
-
00:19
-
00:18
- 11 июня 2021
-
22:28
-
21:54
-
21:24
-
21:20
-
20:59
-
20:28
-
20:21
-
19:47
-
19:22
-
18:20
-
18:04
-
17:48
-
17:28
-
17:14
-
16:15
-
15:45
-
14:19
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
11:52
-
11:38
-
11:29
-
10:10
-
09:45