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Рафаэль Надаль — о Новаке Джоковиче: он заслужил победу

Рафаэль Надаль — о Новаке Джоковиче: он заслужил победу
Георгий Сосно
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль дал комментарий после поражения сербу Новаку Джоковичу в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Игрок, который лучше адаптируется к условиям, заслуживает победы. Нет никаких сомнений, что он победил заслуженно. Это спорт. Иногда ты выигрываешь, иногда — проигрываешь. Я старался изо всех сил, но усталость даёт о себе знать.

Наверное, это был не мой день. А Новак молодец. Это была хорошая борьба. Что могу добавить? Я много раз выигрывал здесь, но сегодня не смог, такова реальность. Мне грустно, ведь я проиграл на самом важном для меня турнире года. Но это всего лишь поражение на теннисном корте, уже завтра я буду дома с семьёй. Всё в порядке.

Мне нужно немного отдохнуть, физически и психологически, а потом я скажу, какое у меня расписание», — цитирует Надаля «твиттер» Tennis Majors.

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