Битва Рафаэля Надаля с Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос». Видеообзор

Определился второй финалист Открытого чемпионата Франции. Им стал первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.
В полуфинальной битве он обыграл Короля грунта испанца Рафаэля Надаля со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут. Отметим, что для Надаля это поражение стало лишь третьим в карьере на «Ролан Гаррос».
Джокович 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 20. На счету Надаля — 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.
За титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2021 Джокович поборется со Стефаносом Циципасом из Греции.
Для Джоковича грядущий решающий матч в Париже станет 29-м финалом турнира «Большого шлема» — это второй показатель в истории после швейцарца Роджера Федерера (31).
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