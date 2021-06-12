Зверев — после поражения Циципасу: я начал играть в нормальный теннис в третьем сете

Немецкий теннисист Александр Зверев дал комментарий по поводу проигранного полуфинала «Ролан Гаррос» греку Стефаносу Циципасу 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6.

«Выход в полуфинал меня не особо волнует. Это может показаться плохим или высокомерным, но просто говорю как есть. Я не выиграл турнир, это главное. Уимблдон через две недели, и я с нетерпением жду его.

Я начал играть в нормальный теннис только в третьем сете. Против такого игрока, как Стефанос, это может быть слишком поздно. Сегодня, если бы я сделал брейк в первом гейме пятого сета, возможно, результат был бы другим. Но мне это не удалось.

Во время этого турнира и во время всего сезона на грунте чувствовал, что играю на высоком уровне. Я играл достаточно хорошо, чтобы пройти дальше, но, выходя на матч и играя первые два сета так, как я играл… да, ты можешь выиграть даже такой матч, но это чрезвычайно трудно. Я почти сделал это, но мне нужно начинать лучше. В таких играх я должен выкладываться на сто процентов с первого очка», — приводит слова Зверева сайт ATP.