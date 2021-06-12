Роддик — о матче Надаля с Джоковичем: лучший из тех, которые я когда-либо видел
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Бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился впечатлениями от полуфинала текущего «Ролан Гаррос», где за выход в решающую стадию боролись испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Победу в четырёх сетах одержал Джокович со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.
«На данный момент этот матч — лучший из тех, которые я когда-либо видел. Приятно смотреть на такую игру. Нереальные усилия и исполнение Джоковича. Всё-таки в этот конкретный день он был лучшим игроком матча. Какая же игра…» — написал Роддик в своём «твиттере».
За титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2021 Джокович поборется со Стефаносом Циципасом из Греции. В случае победы Джокович станет двукратным триумфатором Открытого чемпионата Франции.
Новость по темеДжокович — о победе над Надалем: это лучший матч, который я сыграл на «Ролан Гаррос»
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