Энди Маррей — о матче Надаля с Джоковичем: лучшего тенниса на грунте и быть не может!

Бывшая первая ракетка мира, шотландский теннисист Энди Маррей поделился впечатлениями от полуфинального матча на текущем «Ролан Гаррос», где за выход в решающую стадию боролись испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Победу в четырёх сетах одержал Джокович со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

«Лучшего тенниса на грунте, чем в этом матче, и быть не может! Само совершенство», — написал Маррей в своём «твиттере».

За титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2021 Джокович поборется со Стефаносом Циципасом из Греции. В случае победы Джокович станет двукратным триумфатором Открытого чемпионата Франции. Отметим, что Джокович взял единственный на данный момент титул на «Роллан Гаррос» в 2016 году, тогда в финале он обыграл в четырёх сетах именно Маррея со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.