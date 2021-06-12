Энди Маррей — о матче Надаля с Джоковичем: лучшего тенниса на грунте и быть не может!

Бывшая первая ракетка мира, шотландский теннисист Энди Маррей поделился впечатлениями от полуфинального матча на текущем «Ролан Гаррос», где за выход в решающую стадию боролись испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Победу в четырёх сетах одержал Джокович со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.
«Лучшего тенниса на грунте, чем в этом матче, и быть не может! Само совершенство», — написал Маррей в своём «твиттере».
За титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2021 Джокович поборется со Стефаносом Циципасом из Греции. В случае победы Джокович станет двукратным триумфатором Открытого чемпионата Франции. Отметим, что Джокович взял единственный на данный момент титул на «Роллан Гаррос» в 2016 году, тогда в финале он обыграл в четырёх сетах именно Маррея со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.
- 12 июня 2021
-
11:41
-
11:12
-
10:56
-
10:18
-
10:12
-
09:27
-
09:20
-
01:17
-
00:57
-
00:53
-
00:24
-
00:19
-
00:18
- 11 июня 2021
-
22:28
-
21:54
-
21:24
-
21:20
-
20:59
-
20:28
-
20:21
-
19:47
-
19:22
-
18:20
-
18:04
-
17:48
-
17:28
-
17:14
-
16:15
-
15:45
-
14:19
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
11:52
-
11:38