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Певица Шер высказалась о матче Надаля с Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос»

Певица Шер высказалась о матче Надаля с Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Шер — американская исполнительница, актриса, обладательница премии «Оскар» поделилась впечатлениями от полуфинального матча на текущем «Ролан Гаррос», где за выход в решающую стадию боролись испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Победу в четырёх сетах одержал Джокович со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

«Нет никаких сомнений по поводу Джоковича, он — настоящая машина. А Надаль крадёт твоё сердце», — написала Шер в своём «твиттере».

За титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2021 34-летний Джокович поборется со Стефаносом Циципасом из Греции. В случае победы Джокович станет двукратным триумфатором Открытого чемпионата Франции. Джокович взял единственный на данный момент титул на «Роллан Гаррос» в 2016 году, тогда в финале он обыграл в четырёх сетах шотландца Энди Маррея со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.

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