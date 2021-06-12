Мария Шарапова поделилась впечатлениями от матча Надаля с Джоковичем на «Ролан Гаррос»

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась впечатлениями от полуфинального матча на текущем «Ролан Гаррос», где за выход в решающую стадию боролись испанец Рафаэль Надаль (3) и серб Новак Джокович (1). Победу в четырёх сетах одержал Джокович со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

«Восхищена тем, что мы все могли наблюдать в эти четыре часа. Новак и Рафа — чемпионы навсегда!» — написала Шарапова в своём «твиттере».

За титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2021 34-летний Джокович поборется с греком Стефаносом Циципасом. В случае победы Джокович станет двукратным триумфатором Открытого чемпионата Франции. Серб взял единственный на данный момент титул на «Роллан Гаррос» в 2016 году, тогда в финале он обыграл в четырёх сетах шотландца Энди Маррея со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.