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Тарпищев оценил шансы Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос»

Тарпищев оценил шансы Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос»
Андрей Панков
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу предстоящего финала «Ролан Гаррос», в котором россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

«Силы сегодня равны. Они одинаково друг друга стоят. Помимо мастерства, здесь всё решит физическая и психологическая готовность. Всё зависит от нервов. Если Настя втянет соперницу в длинные розыгрыши, то должна будет получить преимущество.

Но вообще победителя предсказать нельзя. Девчонки так и стоят в рейтинге на 32-м и 33-м месте. О чём говорит тот факт, что в мужском теннисе в финале первая ракетка и четвёртая, а в женском — 32-я и 33-я? Только о том, что у женщин сейчас нет очевидных фаворитов и турнир может выиграть около 8-10 человек. Былые звёзды сошли, а фаворитов с отрывом не появилось», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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