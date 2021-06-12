Тарпищев оценил шансы Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу предстоящего финала «Ролан Гаррос», в котором россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

«Силы сегодня равны. Они одинаково друг друга стоят. Помимо мастерства, здесь всё решит физическая и психологическая готовность. Всё зависит от нервов. Если Настя втянет соперницу в длинные розыгрыши, то должна будет получить преимущество.

Но вообще победителя предсказать нельзя. Девчонки так и стоят в рейтинге на 32-м и 33-м месте. О чём говорит тот факт, что в мужском теннисе в финале первая ракетка и четвёртая, а в женском — 32-я и 33-я? Только о том, что у женщин сейчас нет очевидных фаворитов и турнир может выиграть около 8-10 человек. Былые звёзды сошли, а фаворитов с отрывом не появилось», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.