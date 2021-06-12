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Федерер: мне нужен день, чтобы почувствовать себя на траве комфортно, иногда даже меньше

Федерер: мне нужен день, чтобы почувствовать себя на траве комфортно, иногда даже меньше
Яна Метлёва
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от первых тренировок на травяном покрытии. Федерер планирует выступить на турнире ATP-500 в Галле (Германия), который стартует 14 июня.

«Тренироваться на траве — всегда весело и очень естественно. Моё колено до сих пор нуждается в дополнительном уходе, надеюсь, оно хорошо отреагирует на траву. Уверен, в ближайшие дни со мной всё будет в порядке.

Вчера, когда я тренировал удары, мой тренер сказал: «Удивительно, как чисто ты работаешь на траве, как легко тебе это даётся». Это правда так, мне всё даётся проще на траве. Все мои сильные стороны усиливаются: резаная уходящая подача, резаный удар, приём. В то время как многие игроки думают, что это тяжело, для меня — это само собой разумеющееся. Поэтому я и люблю траву, на ней нужно постоянно быть изобретательным и мыслить позитивно. Здесь, в Галле, сложнее найти ритм на корте, потому что он даже быстрее, чем на Уимблдоне.

Моему телу нужно готовиться к травяному сезону. Обычно на первых тренировках я мог забить спину или ягодичные мышцы, но сейчас всё проходит хорошо. Ещё порой задняя поверхность бедра и пах тоже немного устают — прямо как на старте грунтового сезона. Как правило, мне нужен день, чтобы почувствовать себя на траве комфортно, а иногда даже меньше», — приводит слова Федерера сайт ATP.

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