Барбора Крейчикова: с нетерпением жду, что ещё два раза сыграю на корте Филиппа Шатрие

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова сыграет в двух финалах "Ролан Гаррос". Сегодня ей предстоит решающий матч в одиночном разряде против Анастасии Павлюченковой (Россия), а завтра она вместе со своей соотечественницей Катаржиной Синяковой сыграет против Беттани Маттек-Сэндс (США) и Иги Свёнтек (Польша) в женском парном разряде.

«С нетерпением жду, что ещё два раза сыграю на корте Филиппа Шатрие. Он очень красив, и играть на нём всегда одно удовольствие. Я думаю, что эти два матча пройдут очень задорно», — цитирует Крейчикову официальный сайт «Ролан Гаррос».

«Она просто машина. Я только что спросила её, не поставила ли она спальный мешок или палатку в раздевалке, болтаясь там днём и ночью. Просто приятно видеть, как игроки, которые любят теннис, занимаются им из-за любви к игре, добиваются таких успехов на этом этапе своей карьеры», — прокомментировала успехи Крейчиковой Маттек-Сэндс.

Финальная встреча между Павлюченковой и Крейчиковой состоится в 16:00 мск. Финал женского парного разряда назначен на завтра, 13 июня, в 12:00 мск.