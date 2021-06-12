Самсонова вышла в финал квалификации турнира в Берлине, где сыграет с Конюх

22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала в квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В первом раунде квалификационного этапа Самсонова в двух сетах обыграла представительницу Германии Ному Ноху Акугуе со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 59 минут.

Самсонова 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету её соперницы – 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в основную сетку турнира Самсонова поборется с представительницей Хорватии Аной Конюх.

Призовой фонд турнира в Берлине составил более $ 565 тыс. Основные соревнования пройдут с 14 по 20 июня.