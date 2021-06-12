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Россиянка Андреева проиграла чешке Носковой в финале юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Андреева проиграла чешке Носковой в финале юниорского «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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16-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела одержать победу в финале юниорского Открытого чемпионата Франции.

В решающем матче на «Ролан Гаррос» россиянка уступила представительнице Чехии Линде Носковой со счётом 6:7 (3:6), 3:6. Матч продлился 1 час 40 минут.

Андреева 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Носковой — 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

16-летняя Эрика Андреева в Российском теннисном туре выступает за город Жуковский и участвует в соревнованиях категории до 19 лет. На данный момент она занимает первое место в российском теннисном рейтинге.

Ролан Гаррос — девушки. Финал
12 июня 2021, суббота. 13:40 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		3  
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
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