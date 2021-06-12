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Оксана Селехметьева стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде

Оксана Селехметьева стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Оксана Селехметьева в тандеме с представительницей Филиппин Александрой Эалой стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос-2021» в парном разряде.

В решающем матче Открытого чемпионата Франции первые сеяные Селехметьева и Эала в двух сетах обыграли пару Мария Бондаренко (Россия)/Амарисса Киара Тот (Венгрия) (8) со счётом 6:0, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Селехметьева и Эала ни разу не подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 7 брейк-пойнтов из 10. На счету их соперниц, Бондаренко и Тот – 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Отметим, что в 2019 году Селехметьева вместе с латвийкой Камиллой Бартоне победила на юниорском US Open в парном разряде.

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