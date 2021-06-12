Конта вышла в финал турнира в Ноттингеме, обыграв Стоянович
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Британская теннисистка Йоханна Конта стала первой финалисткой турнира категории WTA 250, который проходит на травяных кортах в Ноттингеме (Великобритания). В полуфинале первая сеяная Конта нанесла поражение 15-й ракетке турнира сербке Нине Стоянович со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.
Конта восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Стоянович подала шесть эйсов, семь раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.
За титул турнира категории WTA 250 в Ноттингеме Конта сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встречаются четвёртая сеяная китаянка Чжан Шуай и 14-я ракетка турнира американка Лорен Дэвис.
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