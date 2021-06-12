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Павлюченкова не сумела завоевать титул на «Ролан Гаррос», проиграв Крейчиковой в финале

Павлюченкова не сумела завоевать титул на «Ролан Гаррос», проиграв Крейчиковой в финале
Елена Чистова
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела одержать победу в финале «Ролан Гаррос». В решающем матче 31-я сеяная Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался 1 час 58 минут.

Павлюченкова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Крейчикова подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Анастасия Павлюченкова — Барбора Крейчикова на «Ролан Гаррос».

Павлюченкова впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема». Ранее лучшим достижением Анастасии был выход в четвертьфинал мэйджора. Трижды россиянка достигала такого результата на Australian Open и по разу на остальных турнирах «Большого шлема».

Крейчикова дважды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде. На «Ролан Гаррос» она побеждала в 2018 году в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой. В одиночном разряде Барбора ранее в финал не выходила.

Ролан Гаррос (ж). Финал
12 июня 2021, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
33
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
1 		6 4
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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