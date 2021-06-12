Анастасия Павлюченкова выступила с речью после поражения в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после поражения в финальной встрече «Ролан Гаррос» Барборе Крейчиковой из Чехии со счётом 1:6, 6:2, 4:6 дала интервью на корте.

«Забавно. С самого детства я готовила речь на случай, если предстоит стоять на такой большой сцене, а сейчас у меня нет слов.



Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков. Вас сегодня было много. Я слышала вашу поддержку, и для нас обеих это очень многое значит, особенно в это тяжёлое время. Организаторы «Ролан Гаррос» здорово поработали.



Большое спасибо моим родителям и моему брату. Без них я бы здесь не стояла. Пару недель назад брат мне сказал: «У нас впереди большие победы». Я ответила: «Мне не кажется, что я готова». И пару недель спустя я оказалась в финале «Ролан Гаррос». Большое тебе спасибо за то, что веришь в меня и двигаешь меня вперёд.



Большое спасибо моим друзьям. Они мне устроили сюрприз, полмира пролетели для одного матча. Может, они решили, что это мой единственный финал на турнирах «Большого шлема», поэтому либо сейчас, либо никогда. Спасибо. Для меня это очень много значит, даже больше, чем трофей.



И хочу поздравить Барбору. Не знаю, откуда у тебя столько храбрости и сил для того, чтобы играть и в одиночном, и в парном разряде. У меня больше нет такой энергии, а тебе дальше играть парный финал. Желаю тебе удачи. Прощаться с вами не буду. Ещё увидимся! Я буду играть лучше и лучше», — сказала Павлюченкова в интервью на корте Филиппа Шатрие.