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Барбора Крейчикова стала второй чешкой, выигравшей «Ролан Гаррос»

Барбора Крейчикова стала второй чешкой, выигравшей «Ролан Гаррос»
Елена Чистова
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25-летняя теннисистка Барбора Крейчикова стала второй представительницей Чехии, выигравшей «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Первый успех был датирован 1981 годом, когда титул в одиночном разряде взяла Гана Мандликова.

Ещё 9 месяцев назад Крейчикова не входила в топ-100 в одиночном разряде. Победа на турнире «Большого шлема» стала лишь вторым личным титулом Барборы после выигрыша ранее в 2021 году турнира в Страсбурге.

Крейчикова дважды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде. На «Ролан Гаррос» она побеждала в 2018 году в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой. В одиночном разряде Барбора ранее в финал не выходила.

В финале «Ролан Гаррос» в одиночном разряде Крейчикова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:1, 2:6, 6:4.

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