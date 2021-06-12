«Увидимся завтра на корте!» Свёнтек поздравила Крейчикову с победой на «Ролан Гаррос»

Победительница «Ролан Гаррос» — 2020 польская теннисистка Ига Свёнтек поздравила чешку Барбору Крейчикову, отобравшую у неё титул в 2021 году.

«Поздравляю, Барбора Крейчикова! Твой забег во время этого турнира и за последние несколько недель просто потрясающий. Увидимся завтра на корте!» — написала Свёнтек на своей странице в «Твиттере».



Завтра, 13 июня, Крейчикова и Свёнтек встретятся в финале «Ролан Гаррос» в женском парном разряде. Крейчикова будет играть вместе с соотечественницей Катержиной Синяковой, с которой в 2018 году уже брала парный титул. Для Свёнтек, выступающей в дуэте с американкой Бетани Маттек-Сэндс, это первый финал «Ролан Гаррос» в парном разряде. В одиночном разряде Ига в четвертьфинале уступила гречанке Марии Саккари.