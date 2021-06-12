Павлюченкова стала девятой россиянкой, сыгравшей в финале одиночного разряда мэйджора

Анастасия Павлюченкова стала девятой российской теннисисткой, сыгравшей в финале турнира «Большого шлема» одиночного разряда. Сегодня в решающей встрече «Ролан Гаррос» она в трёх сетах уступила Барборе Крейчиковой из Чехии 1:6, 6:2, 4:6.
Теннисистки из России (СССР) – финалистки ТБШ:
1. Ольга Морозова – 2 финала (РГ, Уим-1974)
2. Наталья Зверева – 1 финал (РГ-1988)
3. Анастасия Мыскина – 1 титул (РГ-04)
4. Елена Дементьева – 2 финала (РГ, ЮСО-04)
5. Мария Шарапова – 5 титулов (Уим-04, ЮСО-06, АО-08, РГ-12,14) + 5 финалов (АО-07, Уим-11, АО-12, РГ-13, АО-15)
6. Светлана Кузнецова – 2 титула (ЮСО-04, РГ-09) + 2 финала (РГ-06, ЮСО-07)
7. Динара Сафина – 3 финала (РГ-08, АО, РГ-09)
8. Вера Звонарёва – 2 финала (Уим, ЮСО-10)
9. Анастасия Павлюченкова – 1 финал (РГ-21).
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