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Решающий матч женского «Ролан Гаррос» между Павлюченковой и Крейчиковой. Видеообзор

Решающий матч женского «Ролан Гаррос» между Павлюченковой и Крейчиковой. Видеообзор
Георгий Сосно
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В финальном матче женского «Ролан Гаррос» россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался 1 час 58 минут.

Павлюченкова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Крейчикова подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Павлюченкова впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема». Ранее лучшим достижением Анастасии был выход в четвертьфинал мэйджора. Трижды россиянка достигала такого результата на Australian Open и по разу на остальных турнирах «Большого шлема».

Крейчикова дважды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде. На «Ролан Гаррос» она побеждала в 2018 году в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой. В одиночном разряде Барбора ранее в финал не выходила.

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