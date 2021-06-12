Кафельников прокомментировал поражение Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России, победитель «Ролан Гаррос» 1996 года Евгений Кафельников прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой от чешки Барборы Крейчиковой в финале Открытого чемпионата Франции – 1:6, 6:2, 4:6.
«Безусловно, это определённый успех, но очень жаль, когда доходишь до финального матча и проигрываешь. Для Насти этот результат — не очень, хотелось победы. Теннис — такая штука, к сожалению, всё бывает.
Не хватило везения, удачи. Соперницы были в одинаковых условиях, обе играли первый матч такого важного турнира, обе нервничали. Одной повезло больше, чем другой.
На что может рассчитывать Павлюченкова в текущем сезоне после выхода в финал «Ролан Гаррос»? Наверняка она рассчитывает продолжать сезон в том же самом духе. Не думаю, что она будет останавливаться на достигнутом», — приводит слова Кафельникова ТАСС.
- 12 июня 2021
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