Виктор Янчук — об Анастасии Павлюченковой: ей не хватило психологической устойчивости

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал выступление Анастасии Павлюченковой после финальной игры в одиночном разряде «Ролан Гаррос».

«Анастасия Павлюченкова — очень талантливая теннисистка: она обладает очень хорошим ударом, хорошо разводит, понимает игру, у неё отличные данные и высокий потенциал. Мы ожидали от неё значительных успехов ещё пять-шесть лет назад, когда она была помоложе. Победы у неё были, но, к сожалению, мы так и не дождались самых больших побед. Она не могла дойти до финалов «Большого шлема».



Думаю, причина поражения в сегодняшнем матче одна: Анастасии не хватило психологической устойчивости бороться до конца, как в каждом розыгрыше, так и во всём матче. Возможно, это черта характера. Игра была ровная, были шансы и было, чем играть. До матча по игре и мастерству предпочтение отдавалось Павлюченковой, я тоже отдавал 60 процентов в пользу Анастасии.



Впервые пробиться в финал — это колоссальное напряжение. Сколько раз в жизни ей ещё удастся сыграть в финале? До сих пор ей это не удавалось, да и время работает против неё: с каждым разом будет всё сложнее пробираться в финал «Большого шлема». Сегодня ей предоставилась такая возможность. Думаю, она немного перегорела внутри, по ходу матча где-то очень хотелось. Она допустила чуть больше ошибок, чем Крейчикова — именно они и решили исход финала. Насте не хватило опыта участия в финалах «Большого шлема». Для каждого теннисиста это сложнейшее испытание, через которое надо пройти. Если она ещё раз сможет выйти в финал, то будет играть удачнее. Очень жаль, что сегодня всё сложилось именно так, но это спорт.



В моменте с последним ударом Павлюченковой можно сказать только одно: действует железное правило, что судья прав и его решения не оспариваются. Если бы это было доказательно с помощью электронного показа момента, то можно было бы проверить место приземления мяча и как-то по-другому расценить момент. В данном случае решение судьи ни в коем случае не подвергается сомнению», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.