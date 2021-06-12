Тарпищев — о поражении Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос»: всё решили нервы и удача

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итог выступления российских теннисистов на «Ролан Гаррос».
Анастасия Павлюченкова, впервые вышедшая в финал турнира «Большого шлема», не смогла завоевать титул, уступив чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. В финале микста Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери. По мужской сетке дальше всех продвинулся Даниил Медведев, в четвертьфинале уступивший греку Стефаносу Циципасу. До 2021 года Медведев не выиграл ни одного матча на «Ролан Гаррос».
«Павлюченкова играла правильно тактически, но по исполнению не получилось, было много ошибок. А в третьем сете всё решили нервы и удача. Но её надо похвалить, что избавилась от травмы и играла на турнире по восходящей.
В целом турнир провели нормально. Рублёву немного не повезло — не было удачи, не успел вработаться. Медведев сыграл по своим силам. В миксте у нас финал — это здорово, тем более впервые вместе играли», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
- 12 июня 2021
-
22:30
-
22:07
-
21:50
-
21:47
-
20:10
-
20:01
-
19:53
-
19:52
-
19:25
-
19:21
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:36
-
18:12
-
17:48
-
16:42
-
15:21
-
15:02
-
15:00
-
14:40
-
14:40
-
14:27
-
14:27
-
13:36
-
13:35
-
13:08
-
12:26
-
12:00
-
11:41
-
11:12
-
10:56
-
10:18
-
10:12
-
09:27