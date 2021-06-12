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Тарпищев — о поражении Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос»: всё решили нервы и удача

Тарпищев — о поражении Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос»: всё решили нервы и удача
Елена Чистова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итог выступления российских теннисистов на «Ролан Гаррос».

Анастасия Павлюченкова, впервые вышедшая в финал турнира «Большого шлема», не смогла завоевать титул, уступив чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. В финале микста Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери. По мужской сетке дальше всех продвинулся Даниил Медведев, в четвертьфинале уступивший греку Стефаносу Циципасу. До 2021 года Медведев не выиграл ни одного матча на «Ролан Гаррос».

«Павлюченкова играла правильно тактически, но по исполнению не получилось, было много ошибок. А в третьем сете всё решили нервы и удача. Но её надо похвалить, что избавилась от травмы и играла на турнире по восходящей.

В целом турнир провели нормально. Рублёву немного не повезло — не было удачи, не успел вработаться. Медведев сыграл по своим силам. В миксте у нас финал — это здорово, тем более впервые вместе играли», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

«Ролан Гаррос» Павлюченковой не покорился. Но зато она вернётся в топ-20 «Ролан Гаррос» Павлюченковой не покорился. Но зато она вернётся в топ-20
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