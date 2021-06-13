Крейчикова рассказала, что навещала Яну Новотну, когда та умирала от рака

Чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова после победы на турнире рассказала о работе с Яной Новотной, победительницей Уимблдона и двукратной обладательницей парного карьерного «Большого шлема».

«Когда мы впервые увиделись, я очень нервничала, потому что она была великой теннисисткой и спортсменкой. Она всегда была приветливой, тепло общалась со всеми. Яна была для меня особенной. Она рассказала мне, как играть профессионально. Когда я узнала о её болезни и поняла, что всё закончится не очень хорошо, то вспомнила, сколько опыта она мне передала. Она многому меня научила, поэтому в конце её жизни я должна была быть рядом. Я должна была её поддержать. Я плохо справлялась с ситуацией. Родители были против, ведь они видели, как ситуация меня разрушала. Но я чувствовала, что должна навещать её и поддерживать. Что если я пройду этот путь, помогу ей и поддержу, это сделает меня гораздо сильнее», — приводит слова Крейчиковой пресс-служба «Ролан Гаррос».

Крейчикова — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, чемпионка «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

Победительница Уимблдона Яна Новотна скончалась в 2019 году от онкологического заболевания.