Канадская теннисистка раскритиковала «Ролан Гаррос» за снижение призовых

Канадская теннисистка Шарон Фичмэн раскритиковала руководство «Ролан Гаррос» за снижение призовых и проблемы с веганским меню.
«В этом году руководство «Ролан Гаррос» сократило призовой фонд парных соревнований на 24%, а одиночных — всего на 6%. Парники уже зарабатывают меньше десятой части призовых одиночников. На самом деле, если бы «Ролан Гаррос» взял всего 1% призовых одиночного разряда и направил их в парный, это компенсировало бы разницу в оплате. Просто шок.
Для меня как для спортсмена-вегана основной проблемой стало наличие всего одного варианта растительного белка. Потребовалось бесчисленное количество обращений, чтобы меня услышали. Только спустя неделю принесли тофу. В отеле вообще не было растительного белка. К сожалению, такое случается на многих турнирах, поскольку наличие веганского белка там не необходимо, хотя многие спортсмены говорят, что предпочтут тофу или растительный белок животному. Система должна измениться», — написала спортсменка в своём «твиттере».
Победительницей женского «Ролан Гаррос» стала чешка Барбора Крейчикова.
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