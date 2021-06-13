Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Канадская теннисистка раскритиковала «Ролан Гаррос» за снижение призовых

Канадская теннисистка раскритиковала «Ролан Гаррос» за снижение призовых
Григорий Петерсон
Комментарии

Канадская теннисистка Шарон Фичмэн раскритиковала руководство «Ролан Гаррос» за снижение призовых и проблемы с веганским меню.

«В этом году руководство «Ролан Гаррос» сократило призовой фонд парных соревнований на 24%, а одиночных — всего на 6%. Парники уже зарабатывают меньше десятой части призовых одиночников. На самом деле, если бы «Ролан Гаррос» взял всего 1% призовых одиночного разряда и направил их в парный, это компенсировало бы разницу в оплате. Просто шок.

Для меня как для спортсмена-вегана основной проблемой стало наличие всего одного варианта растительного белка. Потребовалось бесчисленное количество обращений, чтобы меня услышали. Только спустя неделю принесли тофу. В отеле вообще не было растительного белка. К сожалению, такое случается на многих турнирах, поскольку наличие веганского белка там не необходимо, хотя многие спортсмены говорят, что предпочтут тофу или растительный белок животному. Система должна измениться», — написала спортсменка в своём «твиттере».

Победительницей женского «Ролан Гаррос» стала чешка Барбора Крейчикова.

Если Надаль выиграет «Ролан Гаррос», он получит почти на € 1 млн меньше, чем в 2019 году Если Надаль выиграет «Ролан Гаррос», он получит почти на € 1 млн меньше, чем в 2019 году
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021