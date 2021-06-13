Барбора Крейчикова: я регулярно общалась с психологом

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, ставшая чемпионкой «Ролан Гаррос», рассказала, что по ходу турнира общалась со спортивным психологом.



«Начиная с матча против Слоан Стивенс, я стала регулярно общаться с психологом. Мне было непросто, ведь я никогда раньше не заходила так далеко в одиночном разряде. Я начала паниковать, несмотря на то что хотела побеждать дальше. В то же время отдавала себе отчёт в том, что если буду слишком сильно переживать, то у меня ничего не получится. Я пообщалась со специалисткой, и она сказала, что мне надо просто получать удовольствие от игры. Мы обсудили базовые вещи, и мне стало легче. Она сказала мне: «Отнесись к финалу как к обычному матчу. Настраивайся на него как на очередную возможность стать лучше. Рано или поздно ты добьёшься поставленной цели», — цитирует Крейчикову пресс-служба WTA.

Крейчикова стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.