Сегодня, 13 июня, состоится мужской финал Открытого чемпионата Франции — 2021. В матче за титул чемпиона «Ролан Гаррос» сойдутся первая ракетка мира серб Новак Джокович и пятый номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас. Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье после женского парного финала и начнётся не ранее 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Циципас в финале «Ролан Гаррос — 2021»

История личных встреч Джоковича и Циципаса насчитывает восемь поединков, где по победам с небольшим отрывом (5 против 3) лидирует 34-летний серб. Отметим, что спортсмены дважды встречались в матчах за титул: в финале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) в 2019 году и в финале турнира ATP-500 на харде в Дубае (ОАЭ) в 2020 году. Оба поединка выиграл Джокович.