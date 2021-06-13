Сегодня, 13 июня, состоится мужской финал Открытого чемпионата Франции — 2021. В матче за титул чемпиона «Ролан Гаррос» сойдутся первая ракетка мира серб Новак Джокович и пятый номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас. Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье после женского парного финала и начнётся не ранее 16:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Циципас в финале «Ролан Гаррос — 2021»
История личных встреч Джоковича и Циципаса насчитывает восемь поединков, где по победам с небольшим отрывом (5 против 3) лидирует 34-летний серб. Отметим, что спортсмены дважды встречались в матчах за титул: в финале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) в 2019 году и в финале турнира ATP-500 на харде в Дубае (ОАЭ) в 2020 году. Оба поединка выиграл Джокович.
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