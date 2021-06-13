Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль допустил, что может не сыграть на грядущем Уимблдоне

Рафаэль Надаль допустил, что может не сыграть на грядущем Уимблдоне
Яна Метлёва
Комментарии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о планах на травяной сезон. Ранее Надаль уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале «Ролан Гаррос» в четырёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 2:6.

«Я совершенно точно не сыграю на Мальорке, хотя мне бы это понравилось. Но в этом году это невозможно, потому что до Уимблдона осталось очень мало времени. Сейчас я мало что могу сказать о своём расписании, я много играл с апреля и мне ещё нужно принять какое-то решение об Уимблдоне. По поводу участия в нём на данный момент в моей голове нет ясности, мне нужно немного успокоиться», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Турнир категории ATP-250 на Мальорке (Испания) пройдёт с 20 по 26 июня. Уимблдон запланирован на период с 28 июня по 11 июля.

Новость по теме
Рафаэль Надаль — о Новаке Джоковиче: он заслужил победу
Это невероятно! Новак Джокович не пустил Короля грунта в финал «Ролан Гаррос» Это невероятно! Новак Джокович не пустил Короля грунта в финал «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021