Рафаэль Надаль допустил, что может не сыграть на грядущем Уимблдоне

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о планах на травяной сезон. Ранее Надаль уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале «Ролан Гаррос» в четырёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 2:6.
«Я совершенно точно не сыграю на Мальорке, хотя мне бы это понравилось. Но в этом году это невозможно, потому что до Уимблдона осталось очень мало времени. Сейчас я мало что могу сказать о своём расписании, я много играл с апреля и мне ещё нужно принять какое-то решение об Уимблдоне. По поводу участия в нём на данный момент в моей голове нет ясности, мне нужно немного успокоиться», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
Турнир категории ATP-250 на Мальорке (Испания) пройдёт с 20 по 26 июня. Уимблдон запланирован на период с 28 июня по 11 июля.
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