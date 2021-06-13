Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Последние две недели я жила мечтой, не жизнь, а сказка!» Павлюченкова подвела итоги «РГ»

«Последние две недели я жила мечтой, не жизнь, а сказка!» Павлюченкова подвела итоги «РГ»
Яна Метлёва
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост, касающийся её выступления на «Ролан Гаррос». Павлюченкова дошла до финала, где в трёх сетах уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6.

Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

«Последние две недели я жила мечтой. Не жизнь, а сказка! Я полюбила своё путешествие. Спасибо всем за поддержку и любовь, которую я получила. Париж, ты навсегда останешься в моём сердце», — написала Анастасия в описании к посту.

По ходу Открытого чемпионата Франции — 2021 31-я сеяная Павлюченкова обыграла Кристину Макхэйл (США), Айлу Томлянович (Австралия), Арину Соболенко и Викторию Азаренко (обе — Беларусь), Елену Рыбакину (Казахстан) и Тамару Зиданшек (Словения).

Новость по теме
Павлюченкова: в жизни есть гораздо более важные вещи, чем этот трофей
«Ролан Гаррос» Павлюченковой не покорился. Но зато она вернётся в топ-20 «Ролан Гаррос» Павлюченковой не покорился. Но зато она вернётся в топ-20
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021