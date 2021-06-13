«Последние две недели я жила мечтой, не жизнь, а сказка!» Павлюченкова подвела итоги «РГ»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост, касающийся её выступления на «Ролан Гаррос». Павлюченкова дошла до финала, где в трёх сетах уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6.
Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
«Последние две недели я жила мечтой. Не жизнь, а сказка! Я полюбила своё путешествие. Спасибо всем за поддержку и любовь, которую я получила. Париж, ты навсегда останешься в моём сердце», — написала Анастасия в описании к посту.
По ходу Открытого чемпионата Франции — 2021 31-я сеяная Павлюченкова обыграла Кристину Макхэйл (США), Айлу Томлянович (Австралия), Арину Соболенко и Викторию Азаренко (обе — Беларусь), Елену Рыбакину (Казахстан) и Тамару Зиданшек (Словения).
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