«Последние две недели я жила мечтой, не жизнь, а сказка!» Павлюченкова подвела итоги «РГ»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост, касающийся её выступления на «Ролан Гаррос». Павлюченкова дошла до финала, где в трёх сетах уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6.

Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

«Последние две недели я жила мечтой. Не жизнь, а сказка! Я полюбила своё путешествие. Спасибо всем за поддержку и любовь, которую я получила. Париж, ты навсегда останешься в моём сердце», — написала Анастасия в описании к посту.

По ходу Открытого чемпионата Франции — 2021 31-я сеяная Павлюченкова обыграла Кристину Макхэйл (США), Айлу Томлянович (Австралия), Арину Соболенко и Викторию Азаренко (обе — Беларусь), Елену Рыбакину (Казахстан) и Тамару Зиданшек (Словения).