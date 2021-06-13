Белорус Илья Ивашко вышел в финал квалификации турнира в Галле

Белорусский теннисист Илья Ивашко обыграл австралийца Джеймса Дакворта в квалификации на турнир в Галле (Германия). Турнир входит в категорию ATP-500.
Матч длился 1 час 40 минут. За всю игру белорус исполнил 11 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 12. Его соперник из Австралии за всё противостояние 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4.
Ивашко занимает 90-е место в рейтинге ATP, Джеймс Дакворт расположился на 101-й строчке.
В финале квалификации белорусский спортсмен сыграет с победителем пары Ричардас Беранкис (Литва) — Денис Джокович (Австрия).
Дакворт — полуфиналист одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.
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