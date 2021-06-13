Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Крейчикова и Синякова обыграли Игу Свёнтек и Бетани Маттек-Сэндс в финале «Ролан Гаррос»

Крейчикова и Синякова обыграли Игу Свёнтек и Бетани Маттек-Сэндс в финале «Ролан Гаррос»
Григорий Петерсон
Комментарии

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в финале парного женского «Ролан Гаррос» обыграли польку Игу Свёнтек и американку Бетани Маттек-Сэндс с общим счётом 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 16 минут. За всю игру чешки не исполнили ни одного эйса, совершили 8 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 7. Их соперницы за всё противостояние ни разу не подали навылет, допустили единственную двойную ошибку и реализовали 2 брейк-поинта из 4.

Крейчикова — победительница одиночного «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Синякова — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Свёнтек — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Маттек-Сэндс — победительница Олимпийских игр 2016 года в смешанном парном разряде.

Новость по теме
Барбора Крейчикова — после победы на «Ролан Гаррос»: я просто счастлива
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
13 июня 2021, воскресенье. 12:45 МСК
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
Б. Маттек-Сэндс И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Красота дня. Русские корни помогают Синяковой побеждать Красота дня. Русские корни помогают Синяковой побеждать
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021