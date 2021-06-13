Крейчикова и Синякова обыграли Игу Свёнтек и Бетани Маттек-Сэндс в финале «Ролан Гаррос»

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в финале парного женского «Ролан Гаррос» обыграли польку Игу Свёнтек и американку Бетани Маттек-Сэндс с общим счётом 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 16 минут. За всю игру чешки не исполнили ни одного эйса, совершили 8 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 7. Их соперницы за всё противостояние ни разу не подали навылет, допустили единственную двойную ошибку и реализовали 2 брейк-поинта из 4.

Крейчикова — победительница одиночного «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Синякова — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Свёнтек — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Маттек-Сэндс — победительница Олимпийских игр 2016 года в смешанном парном разряде.