Крейчикова и Синякова обыграли Игу Свёнтек и Бетани Маттек-Сэндс в финале «Ролан Гаррос»

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в финале парного женского «Ролан Гаррос» обыграли польку Игу Свёнтек и американку Бетани Маттек-Сэндс с общим счётом 6:4, 6:2.
Матч длился 1 час 16 минут. За всю игру чешки не исполнили ни одного эйса, совершили 8 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 7. Их соперницы за всё противостояние ни разу не подали навылет, допустили единственную двойную ошибку и реализовали 2 брейк-поинта из 4.
Крейчикова — победительница одиночного «Ролан Гаррос» в 2021 году.
Синякова — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.
Свёнтек — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
Маттек-Сэндс — победительница Олимпийских игр 2016 года в смешанном парном разряде.
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