Россиянка Виталия Дьяченко выиграла в финале квалификации турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Виталия Дьяченко в финале квалификации турнира в Бирмингеме обыграла англичанку Нейкту Бэйнс с общим счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. За всю игру Виталия исполнила 2 эйса, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Её соперница из Великобритании за всё противостояние 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

Дьяченко — победительница одного турнира WTA в парном разряде, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России.

Турнир в Бирмингеме относится к категории WTA 250. Он будет проходить с 14 по 20 июня. В турнире примут участие россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Потапова.