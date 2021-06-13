Шестая ракетка мира Свитолина показала, как болеет за сборную Украины на Евро-2020

Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фото, на котором продемонстрировала, как болеет за национальную сборную на чемпионате Европы-2020 по футболу.

Элина Свитолина болеет за сборную Украины на Евро-2020 Фото: https://instagram.com/elisvitolina?utm_medium=copy_link

Сборная Украины сыграет на турнире в группе С с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

26-летняя Свитолина — победительница 15 турниров в одиночном разряде на уровне WTA. В феврале 2021 года украинка преодолела отметку в $ 20 млн призовых. Она стала 19-й теннисисткой в истории, которой это удалось. К отметке в $ 20 млн приближается также победительница Australian Open — японка Наоми Осака. За всю карьеру 23-летняя спортсменка заработала $ 19,7 млн.