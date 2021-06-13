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Стали известны соперницы Кудерметовой и Александровой в первом раунде турнира в Берлине

Стали известны соперницы Кудерметовой и Александровой в первом раунде турнира в Берлине
Георгий Сосно
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Состоялась жеребьёвка женского турнира WTA на травяном покрытии, который состоится в Берлине с 14 по 20 июня.

Россиянка Вероника Кудерметова в первом круге сыграет с Каролиной Муховой из Чехии. Екатерина Александрова начнёт турнир игрой против ещё одной представительницы Росcии Анны Калинской.

Арина Соболенко (Беларусь), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия), а также Бьянка Андрееску (Канада) начнут турнир со второго круга.

Для российских теннисисток этот турнир станет первым в этом сезоне на травяном покрытии.

Напомним, что 28 июня стартует Уимблдон. Соревнования по традиции пройдут в Англии и завершатся 11 июля. Действующим победителем турнира в одиночном женском разряде является Симона Халеп (Румыния).

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