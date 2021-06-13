Циципас — о Джоковиче: надеюсь, добьюсь хотя бы половины того, чего добился он

Греческий теннисист с русскими корнями Стефанос Циципас после поражения в финальном матче «Ролан Гаррос» сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6(8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6 дал интервью на корте.

«Я старался изо всех сил… Первый раз в финале. У меня был хороший турнир, и я доволен собой. Новак — великий чемпион. Надеюсь, когда-нибудь я добьюсь и половины того, чего добился он. Спасибо, «Ролан Гаррос», за прекрасные две недели. Спасибо фанатам и моей команде. Это был великолепный турнир, и я очень надеюсь, что вернусь сюда в следующем году», — сказал Циципас после игры.

Для Стефаноса Циципаса это первый финал в турнире «Большого шлема».

Новак Джокович во второй раз в карьере стал чемпионом «Ролан Гаррос».