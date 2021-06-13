Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — о Джоковиче: надеюсь, добьюсь хотя бы половины того, чего добился он

Циципас — о Джоковиче: надеюсь, добьюсь хотя бы половины того, чего добился он
Георгий Сосно
Комментарии

Греческий теннисист с русскими корнями Стефанос Циципас после поражения в финальном матче «Ролан Гаррос» сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6(8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6 дал интервью на корте.

«Я старался изо всех сил… Первый раз в финале. У меня был хороший турнир, и я доволен собой. Новак — великий чемпион. Надеюсь, когда-нибудь я добьюсь и половины того, чего добился он. Спасибо, «Ролан Гаррос», за прекрасные две недели. Спасибо фанатам и моей команде. Это был великолепный турнир, и я очень надеюсь, что вернусь сюда в следующем году», — сказал Циципас после игры.

Для Стефаноса Циципаса это первый финал в турнире «Большого шлема».

Новак Джокович во второй раз в карьере стал чемпионом «Ролан Гаррос».

Новость по теме
Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса и во второй раз стал чемпионом «Ролан Гаррос»
Чемпионский камбэк! Джокович спасся с 0:2 по сетам и во 2-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Чемпионский камбэк! Джокович спасся с 0:2 по сетам и во 2-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021