Циципас — о Джоковиче: надеюсь, добьюсь хотя бы половины того, чего добился он
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Греческий теннисист с русскими корнями Стефанос Циципас после поражения в финальном матче «Ролан Гаррос» сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6(8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6 дал интервью на корте.
«Я старался изо всех сил… Первый раз в финале. У меня был хороший турнир, и я доволен собой. Новак — великий чемпион. Надеюсь, когда-нибудь я добьюсь и половины того, чего добился он. Спасибо, «Ролан Гаррос», за прекрасные две недели. Спасибо фанатам и моей команде. Это был великолепный турнир, и я очень надеюсь, что вернусь сюда в следующем году», — сказал Циципас после игры.
Для Стефаноса Циципаса это первый финал в турнире «Большого шлема».
Новак Джокович во второй раз в карьере стал чемпионом «Ролан Гаррос».
Новость по темеНовак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса и во второй раз стал чемпионом «Ролан Гаррос»
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