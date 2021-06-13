Циципас — о Джоковиче: после перерыва он вдруг стал совсем другим игроком

Греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения в финальном матче «Ролан Гаррос» сербу Новаку Джоковичу поделился впечатлениями от игры с журналистами.

«Он покинул корт после двух сетов. Я не знаю, что произошло в раздевалке, но он вернулся ко мне как другой игрок и начал играть очень хорошо. Он не давал мне пространства. Всё, что он начал делать, казалось намного более свежим, чем до этого. Мне показалось, что он вдруг стал лучше читать мою игру. Рад за него. Он сделал всё, чтобы добиться этой победы.

Я чувствовал, что мой ритм сбился. Действительно не знаю почему. Это было очень странно, учитывая, что я начал находить свой ритм, находить свои удары, а моё движение по корту было идеальным. И вдруг просто почувствовал холод и выдохся. Было трудно перестроиться. Я чувствовал, что немного потерял свою игру.



Я мог бы легко заплакать, но не вижу причин для слёз, потому что я попробовал всё. Я не смог придумать ничего лучше», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.