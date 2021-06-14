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Анастасия Павлюченкова поднялась на 7-ю строчку в чемпионской гонке WTA

Анастасия Павлюченкова поднялась на 7-ю строчку в чемпионской гонке WTA
Антон Шебика
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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 14 июня победительница «Ролан Гаррос» чешка Барбора Крейчикова поднялась на вторую строчку, россиянка Анастасия Павлюченкова — на седьмую, представительница Греции Мария Саккари — на восьмую, американка Кори Гауфф — на 10-ю.

Чемпионская гонка WTA. 14 июня
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3381.
2 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3258.
3 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 2657.
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 2536.
5 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 2385.
6 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2095.
7 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1898.
8 (16). Мария Саккари (Греция) — 1886.
9 (6). Дженнифер Брэйди (США) — 1808.
10 (11). Кори Гауфф (США) — 1710.
...
12 (8). Вероника Кудерметова (Россия) — 1592.
...22 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 1187.
...29 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 882.
...48 (40). Вера Звонарёва (Россия) — 525.
...59 (49). Анастасия Потапова (Россия) — 456.
...65 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.
...68 (59). Светлана Кузнецова (Россия) — 382.
...81 (72). Людмила Самсонова (Россия) — 308.
...85 (103). Варвара Грачёва (Россия) — 287.
...91 (83). Анастасия Гасанова (Россия) — 266.

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