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Стефанос Циципас стал четвёртой ракеткой мира

Стефанос Циципас стал четвёртой ракеткой мира
Антон Шебика
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В обновлённом рейтинге ATP от 14 июня греческий теннисист Стефанос Циципас, проигравший в финале «Ролан Гаррос» сербу Новаку Джоковичу, поднялся на четвёртую строчку, испанец Роберто Баутиста-Агут — на 10-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой вторую позицию.

Рейтинг АТР. 14 июня
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 143.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980.
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7350.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 5910.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5065.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4103.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3170.
...
24 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2274.
...27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2010.

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