Стефанос Циципас стал четвёртой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 14 июня греческий теннисист Стефанос Циципас, проигравший в финале «Ролан Гаррос» сербу Новаку Джоковичу, поднялся на четвёртую строчку, испанец Роберто Баутиста-Агут — на 10-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой вторую позицию.



Рейтинг АТР. 14 июня

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 143.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980.

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7350.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 5910.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5065.

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4103.

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3170.

...

24 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2274.

...27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2010.