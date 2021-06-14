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Новак Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP. В топ-10 — трое россиян

Новак Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP. В топ-10 — трое россиян
Антон Шебика
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 14 июня победитель «Ролан Гаррос»-2021 серб Новак Джокович поднялся на первую строчку, немец Александр Зверев — на третью, испанец Рафаэль Надаль — на четвёртую, итальянцы Маттео Берреттини и Янник Синнер — на седьмую и девятую соответственно. В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев.

Чемпионская гонка ATP. 14 июня
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5170.
2 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 4560.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 2970.
4 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.
5 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 2770.
6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 2590.
7 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 1805.
8 (7). Аслан Карацев (Россия) — 1730.
9 (11). Янник Синнер (Италия) — 1510.
10 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 1470.
...
36 (34). Карен Хачанов (Россия) — 605.

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