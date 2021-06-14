Новак Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP. В топ-10 — трое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 14 июня победитель «Ролан Гаррос»-2021 серб Новак Джокович поднялся на первую строчку, немец Александр Зверев — на третью, испанец Рафаэль Надаль — на четвёртую, итальянцы Маттео Берреттини и Янник Синнер — на седьмую и девятую соответственно. В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев.
Чемпионская гонка ATP. 14 июня
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5170.
2 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 4560.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 2970.
4 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.
5 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 2770.
6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 2590.
7 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 1805.
8 (7). Аслан Карацев (Россия) — 1730.
9 (11). Янник Синнер (Италия) — 1510.
10 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 1470.
...
36 (34). Карен Хачанов (Россия) — 605.
- 14 июня 2021
-
09:36
-
08:28
-
08:22
-
08:16
-
08:11
-
00:37
-
00:28
- 13 июня 2021
-
23:00
-
22:31
-
22:02
-
21:47
-
21:40
-
21:39
-
21:19
-
20:53
-
20:24
-
19:00
-
18:05
-
17:43
-
17:39
-
17:04
-
17:00
-
16:33
-
16:18
-
15:18
-
15:00
-
14:40
-
14:16
-
14:12
-
14:05
-
13:34
-
12:01
-
11:44
-
10:57
-
10:48