Новак Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP. В топ-10 — трое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 14 июня победитель «Ролан Гаррос»-2021 серб Новак Джокович поднялся на первую строчку, немец Александр Зверев — на третью, испанец Рафаэль Надаль — на четвёртую, итальянцы Маттео Берреттини и Янник Синнер — на седьмую и девятую соответственно. В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев.



Чемпионская гонка ATP. 14 июня

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5170.

2 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 4560.

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 2970.

4 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.

5 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 2770.

6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 2590.

7 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 1805.

8 (7). Аслан Карацев (Россия) — 1730.

9 (11). Янник Синнер (Италия) — 1510.

10 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 1470.

...

36 (34). Карен Хачанов (Россия) — 605.

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