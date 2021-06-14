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Циципас признался, что за 5 минут до финала «РГ» с Джоковичем умерла его бабушка

Циципас признался, что за 5 минут до финала «РГ» с Джоковичем умерла его бабушка
Яна Метлёва
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Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился откровениями в «Инстаграме» после поражения в финале «Ролан Гаррос». Грек уступил сербу Новаку Джоковичу в пяти сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

Публикация доступна в «инстаграме» Стефаноса Циципаса.

«Жизнь не только про победы и поражения. Главное в ней – наслаждаться каждым моментом, будь ты наедине с собой или с кем-то ещё. Жить осмысленно без страданий и уныния. Поднимать трофеи над головой и праздновать победы – это ещё не всё.

За пять минут до моего выхода на корт моя любимая бабушка проиграла битву за жизнь. Она была мудрой женщиной, которая всегда верила в жизнь и была готова отдавать себя другим без остатка, я никогда не встречал таких людей. Такие люди пробуждали в тебе жизнь. Должен сказать, что вне зависимости от результата этот день я полностью посвящаю ей и только ей. Спасибо за то, что воспитала моего отца, без него ничего этого бы не было», — написал Циципас в своём «инстаграме».

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