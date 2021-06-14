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Новак Джокович опубликовал фото с командой после победы в финале «Ролан Гаррос»

Новак Джокович опубликовал фото с командой после победы в финале «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в «Инстаграме» фото с командой и трофеем после победы в финале «Ролан Гаррос – 2021». Для Джоковича это второй титул в Париже. К снимку он прикрепил эмодзи – сердце, трофей и французский флаг.

Публикация доступна в «инстаграме» Новака Джоковича.

На публикацию 19-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» отреагировали – тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, сербская теннисистка Нина Стоянович. «Браво, Ноле. Это был хороший день!», «Прекрасная команда», «Браво, команда!» — написали коллеги Джоковича.

В решающем матче на «Ролан Гаррос» 34-летний Джокович в пяти сетах обыграл 22-летнего грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

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