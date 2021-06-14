Горан Иванишевич и Томми Хаас проведут матч на открытии центрального корта на Мальорке

Хорват Горан Иванишевич и немец Томми Хаас проведут матч в рамках открытия центрального корта на турнире ATP-250 Mallorca Championships, сообщает официальный сайт соревнований. Встреча состоится 18 июня.

«Матч Горана Иванишевича и Томми Хааса, а также турнир Mallorca Championships ярко представят обновлённый теннисный клуб на Мальорке. Летом он будет работать по полной», — сказал организатор соревнований Эдвин Вайндорфер.

Иванишевич — победитель Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира. Хаас также является экс-второй ракеткой мира.

Ранее 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что на Мальорке не сыграет. Участие в соревнованиях примет россиянин Карен Хачанов.