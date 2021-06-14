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Тренер Джоковича: победа над Надалем на «Ролан Гаррос» вселила в Новака уверенность

Тренер Джоковича: победа над Надалем на «Ролан Гаррос» вселила в Новака уверенность
Яна Метлёва
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Марьян Вайда, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался об игре подопечного в финале «Ролан Гаррос», а также поделился дальнейшими планами теннисиста. В решающем матче 34-летний Джокович в пяти сетах обыграл 22-летнего грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

«Я знал, что, если Новак обыграет Рафу (Рафаэля Надаля в полуфинале «РГ». – Прим. «Чемпионата»), у него будут хорошие шансы в матче с Циципасом, даже если тот покажет невероятный теннис. Однако после двух первых сетов я переживал, что ему не хватит энергии, потому что он был вялым. Думаю, это было связано с тем, что Новак много думал по ходу этих сетов. Однако победа над Рафой вселила в него уверенность и не позволила упустить титул.

Лично для меня этот трофей значит больше, нежели тот, который он завоевал в 2016 году. Потому что в этот раз было много нервов. При этом я не волновался по поводу пятисетовиков. Новак в любом случае готов их играть и физически, и морально.

Сейчас Новак набрал отличную форму, он готов. Наша цель – победа на Олимпиаде и титулы на турнирах «Большого шлема», это было бы феноменальным достижением. Но до этого ещё далеко, всё будет шаг за шагом», — приводит слова Вайды Tennis Majors.

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